GENRE DE CIRQUE Armour Arno Ferrera et Gilles Polet

Amiens

Début : 2026-03-06 20:00:00

2026-03-06

Entre armure et amour, Armour est un spectacle qui explore les registres de la masculinité, du caricaturalement viril au plus sensuel.

Dans un langage fait de danse, de lutte gréco-romaine et de portés acrobatiques revisités, les trois artistes déploient une performance physique intense et militante pour déconstruire la virilité toxique, la transformer et ouvrir un espace de fragilité nécessaire. Au départ, clichés physiques du genre, chacun d’entre eux se déconstruit peu à peu jusqu’à atteindre des états ouverts à la douceur, l’érotisme et l’autodérision.

D’explorations transgressives en jeux sensuels, Armour est un spectacle tactile où des corps masculins nous offrent la représentation d’un amour libre, généreux, universel et pluriel.

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Between armor and love, Armour is a show that explores the registers of masculinity, from the caricaturally virile to the most sensual.

In a language of dance, Greco-Roman wrestling and revisited acrobatic carries, the three artists deploy an intense, militant physical performance to deconstruct toxic virility, transform it and open up a space of necessary fragility. Departing from the physical clichés of the genre, each of them gradually builds up to states open to gentleness, eroticism and self-deprecation.

From transgressive explorations to sensual games, Armour is a tactile show in which male bodies offer us the representation of a love that is free, generous, universal and plural.

German :

Zwischen Rüstung und Liebe ist Armour ein Stück, das die Register der Maskulinität erforscht, von karikaturistisch männlich bis sinnlich.

In einer Sprache, die aus Tanz, griechisch-römischem Ringen und neu interpretierten akrobatischen Toren besteht, nutzen die drei Künstler eine intensive und militante körperliche Performance, um die toxische Männlichkeit zu dekonstruieren, sie zu transformieren und einen Raum der notwendigen Zerbrechlichkeit zu öffnen. Abseits der körperlichen Klischees des Genres baut sich jeder von ihnen nach und nach auf, bis er Zustände erreicht, die offen sind für Sanftheit, Erotik und Selbstreflexion.

Von transgressiven Erkundungen bis hin zu sinnlichen Spielen ist Armour ein taktiles Spektakel, in dem uns männliche Körper die Darstellung einer freien, generösen, universellen und pluralistischen Liebe präsentieren.

Italiano :

Tra armatura e amore, Armour è una mostra che esplora i registri della mascolinità, da quella caricaturalmente virile a quella più sensuale.

In un linguaggio fatto di danza, lotta greco-romana e cancelli acrobatici rivisitati, i tre artisti mettono in scena una performance fisica intensa e militante per decostruire la virilità tossica, trasformarla e aprire un necessario spazio di fragilità. Discostandosi dai cliché fisici del genere, ognuno di loro costruisce gradualmente uno stato aperto alla dolcezza, all’erotismo e all’autoironia.

Dalle esplorazioni trasgressive ai giochi sensuali, Armour è uno spettacolo tattile in cui i corpi maschili ci offrono la rappresentazione di un amore libero, generoso, universale e plurale.

Espanol :

Entre la armadura y el amor, Armour es un espectáculo que explora los registros de la masculinidad, desde lo caricaturescamente viril hasta lo más sensual.

En un lenguaje hecho de danza, lucha grecorromana y puertas acrobáticas revisitadas, los tres artistas despliegan una performance física intensa y militante para deconstruir la virilidad tóxica, transformarla y abrir un necesario espacio de fragilidad. Alejándose de los clichés físicos del género, cada uno de ellos construye gradualmente un estado abierto a la dulzura, el erotismo y el autodesprecio.

De las exploraciones transgresoras a los juegos sensuales, Armour es un espectáculo táctil en el que los cuerpos masculinos nos ofrecen la representación de un amor libre, generoso, universal y plural.

