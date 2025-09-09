GENRE DE CIRQUE La soirée jeux Amiens

GENRE DE CIRQUE La soirée jeux

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05 21:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Et si on transformait le hall du Cirque en bar à jeux ?

Profitez d’une soirée jeux de société pas comme les autres ! L’équipe du Cirque Jules Verne vous propose une sélection de jeux mais aussi de livres sur le thème du genre, de l’identité, du féminisme et du spectacle vivant.

Installés dans le hall du cirque, venez jouer, discuter et profiter du Bar du Cirque.

Et si on transformait le hall du Cirque en bar à jeux ?

Profitez d’une soirée jeux de société pas comme les autres ! L’équipe du Cirque Jules Verne vous propose une sélection de jeux mais aussi de livres sur le thème du genre, de l’identité, du féminisme et du spectacle vivant.

Installés dans le hall du cirque, venez jouer, discuter et profiter du Bar du Cirque. .

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France reservation@cirquejulesverne.fr

English :

How about transforming the Cirque hall into a? games bar?

Enjoy an evening of board games like no other! The Cirque Jules Verne team offers a selection of games and books on the themes of gender, identity, feminism and live performance.

Set up in the circus hall, come and play, chat and enjoy the Bar du Cirque.

German :

Wie wäre es, wenn wir die Halle des Cirque in eine Spielebar verwandeln würden?

Genießen Sie einen Spieleabend der besonderen Art! Das Team des Cirque Jules Verne bietet Ihnen eine Auswahl an Spielen und Büchern zu den Themen Gender, Identität, Feminismus und darstellende Kunst.

In der Halle des Zirkus können Sie spielen, diskutieren und die Bar du Cirque genießen.

Italiano :

Che ne dite di trasformare la sala del Cirque in un bar per i giochi?

Godetevi una serata di giochi da tavolo senza precedenti! Il team del Cirque Jules Verne proporrà una selezione di giochi e libri sui temi del genere, dell’identità, del femminismo e dello spettacolo dal vivo.

Allestiti nella sala del circo, venite a giocare, a chiacchierare e a godervi il Cirque Bar.

Espanol :

¿Qué tal convertir la sala del Cirque en un bar de juegos?

¡Disfrute de una velada de juegos de mesa sin igual! El equipo del Cirque Jules Verne ofrecerá una selección de juegos y libros sobre temas de género, identidad, feminismo y actuaciones en directo.

Instalados en la sala del circo, venga a jugar, charlar y disfrutar del Cirque Bar.

L’événement GENRE DE CIRQUE La soirée jeux Amiens a été mis à jour le 2025-09-09 par OT D’AMIENS