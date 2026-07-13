Géobalade au frais dans les gorges des Trois Becs Chastel-Arnaud
lundi 13 juillet 2026 · Chastel-Arnaud
Informations pratiques
Chastel-Arnaud
Géobalade au frais dans les gorges des Trois Becs
Gorges de Saint-Moirans Chastel-Arnaud Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-29
Une visite ombragée au frais le long de la rivière pour une remontée de l’histoire des temps géologiques ! Découverte des roches et de leurs origines dans les gorges de St-Moirans au pied des Trois becs et du massif de la forêt de Saoû.
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Gorges de Saint-Moirans Chastel-Arnaud 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 96 04 00 contact@geobalade.com
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English :
A cool, shaded walk along the river for a journey through geological history! Discover the rocks and their origins in the St-Moirans Gorges at the foot of the Trois Becs and the Forêt de Sao%FB massif.
L’événement Géobalade au frais dans les gorges des Trois Becs Chastel-Arnaud a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme