Géorando L’Ichtyosaure de la Mélaie Prads-Haute-Bléone
lundi 27 juillet 2026 · Prads-Haute-Bléone
Informations pratiques
Prads-Haute-Bléone
Géorando L’Ichtyosaure de la Mélaie
Prads-Haute-Bléone Prads-Haute-Bléone Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
L’Ichtyosaure de la Mélaie
Niché dans un austère paysage de marnes sombres, au cœur du Géoparc de Haute-Provence, ce reptile marin fossile de 4m de long, âgé de 107 millions d’années, vivait au temps des dinosaures.
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Prads-Haute-Bléone Prads-Haute-Bléone 04420 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 museepromenade@provencealpesagglo.fr
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English :
The Ichtyosaurus of La Mélaie
Nestled in an austere landscape of dark marl, in the heart of the Haute-Provence Geopark, this 4m-long fossil marine reptile, 107 million years old, lived in the time of the dinosaurs.
L’événement Géorando L’Ichtyosaure de la Mélaie Prads-Haute-Bléone a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains