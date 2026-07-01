Informations pratiques

Prads-Haute-Bléone

Géorando L’Ichtyosaure de la Mélaie

Prads-Haute-Bléone Prads-Haute-Bléone Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

L’Ichtyosaure de la Mélaie

Niché dans un austère paysage de marnes sombres, au cœur du Géoparc de Haute-Provence, ce reptile marin fossile de 4m de long, âgé de 107 millions d’années, vivait au temps des dinosaures.

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Prads-Haute-Bléone Prads-Haute-Bléone 04420 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 museepromenade@provencealpesagglo.fr

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English :

The Ichtyosaurus of La Mélaie

Nestled in an austere landscape of dark marl, in the heart of the Haute-Provence Geopark, this 4m-long fossil marine reptile, 107 million years old, lived in the time of the dinosaurs.

L’événement Géorando L’Ichtyosaure de la Mélaie Prads-Haute-Bléone a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains