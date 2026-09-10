GEORGE KAPLAN ESPACE ROGUET Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

GEORGE KAPLAN

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

L’odeur du café, cinq personnalités distinctes, trois microcosmes radicaux, un nom commun George Kaplan.

Dans un presque huis clos, trois groupes en crise vont évoluer dans un décor semblable mais aux codes de jeu et d’esthétique singuliers des jeunes activistes et anarchistes révoltés usant de cartons pour nourrir leur désir d’anonymat et de collectif, des scénaristes américanisés au rouge à lèvres débordant en pleine émulation, des membres d’un gouvernement invisible despotique enfarinés dans leurs absurdités.

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Emportées par une urgence propre à chaque acte, les situations virent à l’absurde et au comique, les caractères explosent, se heurtent, prennent une place inattendue. Plus le spectacle avance, plus les strates sociales augmentent et mettent en exergue l’individualisme, l’omniprésence de la surveillance et de la pression, et les stratégies de manipulation. L’obsédant et imaginaire George Kaplan se révèle être une satire pour questionner le pouvoir de la fiction sur la réalité et interroger nos maladies contemporaines jusqu’où peut-on aller pour une cause, un travail, une soif de pouvoir ? Peut-on maintenir sa quête personnelle en collectif ? À quel point les microcosmes et les atmosphères agissent sur nos personnalités ? ‎

Bon à savoir

– Les représentations sont gratuites et sans réservation dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous sur culture.haute-garonne.fr pour découvrir toute la programmation. .

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30 contact.dav@cd31.fr

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English :

The smell of coffee, five distinct personalities, three radical microcosms, one shared name: George Kaplan.

L’événement GEORGE KAPLAN Toulouse a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE