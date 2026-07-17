George Sand : Interprétations graphiques Création ZER, Prieuré Saint-Julien, Drevant

Informations pratiques

George Sand : Interprétations graphiques Création ZER 19 et 20 septembre Prieuré Saint-Julien Cher

Visite toutes les 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

George Sand et la Dame à la Licorne sauvée avec le concours de Prosper Mérimée : exposition graphique interprétée par l’artiste ZER.

Prieuré Saint-Julien 1 Place de l’Église 18200 Drevant Drevant 18200 Cher Centre-Val de Loire 07 70 07 10 85 https://prieurededrevant.my.canva.site Monastère bénédictin, site clunisien, façade romane remarquable inscrite ISMH depuis 1926. Il représente plus de 7 siècles d’implantation monastique à l’origine de la constitution du village et de la paroisse. Il a pris son essor après la donation en 1055 à l’abbaye du Moutier d’Ahun, en plus de son activité culturelle, il développa l’activité économique du village grâce surtout à la viticulture.

Depuis sa vente en 1791, il appartient à des propriétaires successifs qui l’ont transformé en habitation

Aujourd’hui ses derniers propriétaires toujours à la recherche d’archives historiques, le valorisent et organisent des rendez vous culturels annuels dans le jardin, alliant histoire et art contemporain avec l’association CRHEA (rendez vous labellisés) le Prieuré, situé en centre bourg de Drevant sur la place de l’église; accès par autoroute A71, sortie St Amand Montrond et départementale de St Amand à Montluçon

George Sand et la Dame à la Licorne sauvée avec le concours de Prosper Mérimée : exposition graphique interprétée par l’artiste ZER

©Création ZER