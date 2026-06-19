George sand une écrivaine engagée dans son siècle Herry vendredi 18 septembre 2026.

Herry

George sand une écrivaine engagée dans son siècle

29 Place du Champ de Foire Herry Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Conférence à deux voix autour de George Sand, écrivaine engagée de son siècle, une rencontre portée par la conception de Georges Buisson avec Mireille Braun et J-Pierre Gallien, pour découvrir une figure majeure de la littérature et son époque.

Renseignements 02 48 79 53 88. .

29 Place du Champ de Foire Herry 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 53 88

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English :

A two-voice conference on George Sand, a socially conscious writer of her time—a discussion conceived by Georges Buisson and featuring Mireille Braun and J-Pierre Gallien, exploring a major figure in literature and her era.

L’événement George sand une écrivaine engagée dans son siècle Herry a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Loire en Berry