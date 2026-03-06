Georges de la Tour, peindre la condition humaine Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Georges de la Tour, peindre la condition humaine

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-19

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-19

Venez découvrir le documentaire Georges de la Tour, peindre la condition humaine grâce à notre partenaire ARTE.

.

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Georges de la Tour, peindre la condition humaine

Discover the documentary Georges de la Tour, painting the human condition thanks to our partner ARTE.

L’événement Georges de la Tour, peindre la condition humaine Jonzac a été mis à jour le 2026-03-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge