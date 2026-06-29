Georgette Meyer Tissages Pleubian
Georgette Meyer Tissages Pleubian lundi 29 juin 2026.
Pleubian
Georgette Meyer Tissages
1 place du château Pleubian Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:20:00
Date(s) :
2026-06-29
Tissages et créations textiles avec démonstration sur métier à tisser .
1 place du château Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 78 34 02 28
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English :
L’événement Georgette Meyer Tissages Pleubian a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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