Pleubian

Georgette Meyer Tissages

1 place du château Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:20:00

Date(s) :

2026-06-29

Tissages et créations textiles avec démonstration sur métier à tisser .

1 place du château Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 78 34 02 28

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English :

L’événement Georgette Meyer Tissages Pleubian a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose