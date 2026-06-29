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Georgette Meyer Tissages Pleubian

Georgette Meyer Tissages Pleubian lundi 29 juin 2026.

Adresse
1 place du château
Ville
22610 Pleubian
Département
Côtes-d'Armor
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Pleubian

Georgette Meyer Tissages

1 place du château Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:20:00

Date(s) :
2026-06-29

Tissages et créations textiles avec démonstration sur métier à tisser   .

1 place du château Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 78 34 02 28 

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English :

L’événement Georgette Meyer Tissages Pleubian a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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