Géotour la vallée de l’Asse, route des galets Place du Tampinet Digne-les-Bains

Géotour la vallée de l’Asse, route des galets

Place du Tampinet Office de Tourisme de Digne-les-Bains Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-06 2026-08-27

La vallée de l’Asse (Route des Galets). Découvrez au cœur du Géoparc de Haute Provence les sites les plus emblématiques four à plâtre, dalle aux ammonites, sentinelle et clues de Barles, …

.

Place du Tampinet Office de Tourisme de Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 62 62 museepromenade@provencealpesagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Asse Valley (Route des Galets). Discover the most emblematic sites in the heart of the Haute Provence Geopark: the plaster kiln, the ammonite slab, the sentinel and clues of Barles, ?

L’événement Géotour la vallée de l’Asse, route des galets Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains