Informations pratiques

Ger

Ger en fête

Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

10h départ des sérénades, 14h, stade concours de pétanque, 14h30, foyer jeux traditionnels béarnais 17h courses landaises et jeux taurins, 22h bal animé par la podium La Nitro. .

Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comiteger.64530@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ger en fête

L’événement Ger en fête Ger a été mis à jour le 2026-07-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran