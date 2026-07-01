AGENDA · Ger
Ger en fête Ger
samedi 25 juillet 2026 · Ger
Informations pratiques
Ger
Ger en fête
Ger Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
10h départ des sérénades, 14h, stade concours de pétanque, 14h30, foyer jeux traditionnels béarnais 17h courses landaises et jeux taurins, 22h bal animé par la podium La Nitro. .
Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comiteger.64530@gmail.com
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English : Ger en fête
L’événement Ger en fête Ger a été mis à jour le 2026-07-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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