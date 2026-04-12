Jeudis détente ateliers décor Le Placître Ger

Ger

Jeudis détente ateliers décor

Le Placître 3 Rue du Musée Ger Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 15:30:00

Date(s) :

2026-07-16

L’équipe du musée vous propose des ateliers spéciaux lors des jeudis détente . Une série de rendez‑vous pensés pour offrir un instant de calme, de découverte et de plaisir à tous.

Les ateliers décor offrent la possibilité de décorer à sa façon une pièce préalablement fabriquée par les animatrices céramistes du musée.

Sous leur houlette, vous apprendrez ce qu’est un engobe et vous réaliserez votre décor.

Les thèmes sont différents selon les séances et les saisons. Vous pouvez les retrouver pour chaque date un peu plus bas.

Vous récupérez votre création après une seconde cuisson à haute température (environ un mois après l’atelier).

À partir de 10 ans.

Sur réservation au 02 33 79 35 36.

Thèmes des ateliers décor

16/07 plaque de maison,

06/08 mug.

Evidemment, l’entrée au musée est incluse dans les tarifs des ateliers. Vous pouvez visiter librement le musée après l’animation, le site étant ouvert au public jusqu’à 18h. .

Le Placître 3 Rue du Musée Ger 50850 Manche Normandie +33 2 33 79 35 36 musee.ger@manche.fr

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English : Jeudis détente ateliers décor

L’événement Jeudis détente ateliers décor Ger a été mis à jour le 2026-04-12 par Réseau Sites et Musées