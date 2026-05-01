Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas Ger
Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas Ger mercredi 8 juillet 2026.
Ger
Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas
Ger Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le temps d’une matinée, venez redécouvrir le vallon du Manas en suivant le vol souple des papillons en quête de fleurs. A travers les différents milieux rencontrés, laissez vous raconter leurs mœurs passionnantes.
Sous réserve d’un nombre suffisant de joëlettes et de porteurs.
Ouvert à tous.
Sur réservation. .
Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 13 27 32 c.malraison@cen-na.org
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English : Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas
L’événement Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas Ger a été mis à jour le 2026-05-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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