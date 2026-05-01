Ger

Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas

Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le temps d’une matinée, venez redécouvrir le vallon du Manas en suivant le vol souple des papillons en quête de fleurs. A travers les différents milieux rencontrés, laissez vous raconter leurs mœurs passionnantes.

Sous réserve d’un nombre suffisant de joëlettes et de porteurs.

Ouvert à tous.

Sur réservation. .

Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 13 27 32 c.malraison@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas

L’événement Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas Ger a été mis à jour le 2026-05-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran