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Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas Ger

Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas Ger

Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas Ger mercredi 8 juillet 2026.

Ville : 64530 Ger

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Ger

Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas

Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Le temps d’une matinée, venez redécouvrir le vallon du Manas en suivant le vol souple des papillons en quête de fleurs. A travers les différents milieux rencontrés, laissez vous raconter leurs mœurs passionnantes.
Sous réserve d’un nombre suffisant de joëlettes et de porteurs.
Ouvert à tous.
Sur réservation.   .

Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 13 27 32  c.malraison@cen-na.org

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English : Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas

L’événement Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas Ger a été mis à jour le 2026-05-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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