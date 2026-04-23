Ger

Balade pédestre Mortainaise en soirée

Ger Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Organisée par l’association Mortain-Bocage Animations.

20h00 randonnée pédestre à Ger. RV pour le départ sur le parking de la salle communale. Circuit entre 7 et 9 km. Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas autorisés, même tenus en laisse. Vous devrez vous conformer aux consignes des responsables de la randonnée. Celle-ci pourra être supprimée au dernier moment par les organisateurs si les conditions météo se dégradent (orage, vent violent …) ou si d’autres situations sont jugées dangereuses. Gratuit.

Contact Thérèse Desserouer 06 89 60 77 19 .

Ger 50850 Manche Normandie +33 6 89 60 77 19

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English : Balade pédestre Mortainaise en soirée

L’événement Balade pédestre Mortainaise en soirée Ger a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MSM Normandie