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La tête dans les nuages Foyer rural Ger

La tête dans les nuages Foyer rural Ger

La tête dans les nuages Foyer rural Ger mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Foyer rural

Adresse : 54 Chemin Lalia

Ville : 64530 Ger

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ger

La tête dans les nuages

Foyer rural 54 Chemin Lalia Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08

9h30 spectacle Méli-Mélo , durée 30min
Méli et Mélo, deux lapins, sont voisins et n’ont pas les mêmes habitudes. Ils vont apprendre à se connaître et à partager. Des tableaux colorés s’animent, des pages défilent, une porte s’ouvre sur la magie du monde souterrain, avec l’animation en ombre de petites fourmis qui émerveilleront petits et grands. Ce spectacle sans parole, plein d’humour et de tendresse utilise la technique du kamishibaï à grande échelle, la marionnette, le théâtre d’ombre et la musique électroacoustique.
10h activité manuelle en lien avec le spectacle (15min) et bar à sirops
11h sieste musicale (tout public) durée 40 min
11h30 bar à sirops
Public 6 mois à 5 ans.   .

Foyer rural 54 Chemin Lalia Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 01 16 24 

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English : La tête dans les nuages

L’événement La tête dans les nuages Ger a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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