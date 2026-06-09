La tête dans les nuages Foyer rural Ger
La tête dans les nuages Foyer rural Ger mercredi 8 juillet 2026.
Ger
La tête dans les nuages
Foyer rural 54 Chemin Lalia Ger Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
9h30 spectacle Méli-Mélo , durée 30min
Méli et Mélo, deux lapins, sont voisins et n’ont pas les mêmes habitudes. Ils vont apprendre à se connaître et à partager. Des tableaux colorés s’animent, des pages défilent, une porte s’ouvre sur la magie du monde souterrain, avec l’animation en ombre de petites fourmis qui émerveilleront petits et grands. Ce spectacle sans parole, plein d’humour et de tendresse utilise la technique du kamishibaï à grande échelle, la marionnette, le théâtre d’ombre et la musique électroacoustique.
10h activité manuelle en lien avec le spectacle (15min) et bar à sirops
11h sieste musicale (tout public) durée 40 min
11h30 bar à sirops
Public 6 mois à 5 ans. .
Foyer rural 54 Chemin Lalia Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 01 16 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La tête dans les nuages
L’événement La tête dans les nuages Ger a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Ger (Pyrénées-Atlantiques)
- Conférence La terre des potiers de Ger et du Domfrontais Le Placître Ger 14 juin 2026
- Conférence « La terre des potiers de Ger et du Domfrontais », Musée de la céramique – centre de création, Ger 14 juin 2026
- Balade pédestre Mortainaise en soirée Ger 30 juin 2026
- Sortie nature en joëlette découverte des papillons du vallon du Manas Ger 8 juillet 2026
- Ateliers modelage de l’été Le Placître Ger 14 juillet 2026