Gérard Delahaye, en trio Plouaret
Gérard Delahaye, en trio Plouaret vendredi 19 juin 2026.
Plouaret
Gérard Delahaye, en trio
Salle Ti Jean Foucat Plouaret Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Pour célébrer la Fête de la Musique, la Compagnie Hirundo Rustica aura le plaisir de recevoir l’auteur-compositeur-interprète breton Gérard Delahaye. Chanteur du mythique Trio EDF (Ewen-Delahaye-Favennec), voilà plus de cinquante ans qu’il parcourt tous les répertoires avec le même enthousiasme et qu’il ravit petits et grands à travers ses chansons et ses albums qu’on ne présente plus! .
Salle Ti Jean Foucat Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Gérard Delahaye, en trio Plouaret a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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