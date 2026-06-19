Plouaret

Gérard Delahaye, en trio

Salle Ti Jean Foucat Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Pour célébrer la Fête de la Musique, la Compagnie Hirundo Rustica aura le plaisir de recevoir l’auteur-compositeur-interprète breton Gérard Delahaye. Chanteur du mythique Trio EDF (Ewen-Delahaye-Favennec), voilà plus de cinquante ans qu’il parcourt tous les répertoires avec le même enthousiasme et qu’il ravit petits et grands à travers ses chansons et ses albums qu’on ne présente plus! .

Salle Ti Jean Foucat Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Gérard Delahaye, en trio Plouaret a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose