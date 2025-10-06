GEREMY CREDEVILLE – MAISON DU PEUPLE Belfort

GEREMY CREDEVILLE Début : 2026-05-28 à 20:00. Tarif : – euros.

NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC LA CIE DU CAFE-THEATRE, PRÉSENTE : GEREMY CREDEVILLEDans son nouveau one-man-show, Gérémy Crédeville explore la thématique du choix avec cette question : « Pourquoi choisir ? ». Refusant de se cantonner à une seule discipline, il nous fait rire par ses sketchs, en stand up et aussi en musique. Avec son style inimitable, Gérémy nous interroge sur la liberté de ne pas se limiter, le tout avec une dose généreuse d’autodérision. Bref, un véritable Enchanteur.RESERVATION PMR : RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DU PEUPLE Place de la Resistance 90000 Belfort 90