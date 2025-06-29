GEREMY CREDEVILLE – PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg

GEREMY CREDEVILLE Début : 2026-04-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Dans son nouveau one-man-show, Gérémy Crédeville explore la thématique du choix avec cette question : « Pourquoi choisir ? ». Refusant de se cantonner à une seule discipline, il nous fait rire par ses sketchs, en stand up et aussi en musique. Avec son style inimitable, Gérémy nous interroge sur la liberté de ne pas se limiter, le tout avec une dose généreuse d’autodérision. Bref, un véritable Enchanteur.Mise en scène : Ben Mazué

PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME PLACE DE BORDEAUX – WACKEN 67000 Strasbourg 67