Gérer aujourd’hui le Jardin des Retours, Médiathèque de Rochefort, Rochefort

Gérer aujourd’hui le Jardin des Retours Vendredi 5 juin, 18h00 Médiathèque de Rochefort Charente-Maritime

Rendez-vous devant la Médiathèque, côté parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Inauguré en 1991, le Jardin des Retours, inclus dans le secteur classé Grand Site de France et conçu par l’équipe du paysagiste Bernard Lassus, est devenu une référence nationale et mondiale pour la création des jardins contemporains. Aujourd’hui, avec le changement climatique et l’évolution des usages, il est nécessaire de réinterroger la gestion et les aménagements du jardin, tout en gardant son esprit.

Découvrez les enjeux et les évolutions de la gestion de ce jardin en présence de Romain Blais, guide conférencier, d’Eric Bourdajaud, responsable des espaces verts et propreté et de Marie-Charlotte Sicot, chargée de valorisation Grand Site de France (CARO),

Proposé par le Service du Patrimoine, le service des espaces verts et propreté de la Ville, et de la CARO.

Médiathèque de Rochefort La Corderie Royale 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://hebre.ville-rochefort.fr »}]

Inauguré en 1991, le Jardin des Retours, inclus dans le secteur classé Grand Site de France et conçu par l’équipe du paysagiste Bernard Lassus, est devenu une référence nationale et mondiale pour la …

©F. Dubois