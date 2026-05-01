Rochefort

Valorisation paysagère de la prée de la Mauratière

rue des Courlis Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Avec le service des Espaces Verts de Rochefort et la Ligue de protection des oiseaux.

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rue des Courlis Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

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English : Landscape enhancement of the Mauratière meadow

In partnership with Rochefort’s Parks and Gardens Department and the League for the Protection of Birds.

L’événement Valorisation paysagère de la prée de la Mauratière Rochefort a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan