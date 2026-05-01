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Valorisation paysagère de la prée de la Mauratière Rochefort

Valorisation paysagère de la prée de la Mauratière Rochefort jeudi 21 mai 2026.

Adresse : rue des Courlis

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Rochefort

Valorisation paysagère de la prée de la Mauratière

rue des Courlis Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Avec le service des Espaces Verts de Rochefort et la Ligue de protection des oiseaux.
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rue des Courlis Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44  espace.nature@lpo.fr

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English : Landscape enhancement of the Mauratière meadow

In partnership with Rochefort’s Parks and Gardens Department and the League for the Protection of Birds.

L’événement Valorisation paysagère de la prée de la Mauratière Rochefort a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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