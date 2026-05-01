Valorisation paysagère de la prée de la Mauratière Rochefort
Valorisation paysagère de la prée de la Mauratière Rochefort jeudi 21 mai 2026.
Rochefort
Valorisation paysagère de la prée de la Mauratière
rue des Courlis Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Avec le service des Espaces Verts de Rochefort et la Ligue de protection des oiseaux.
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rue des Courlis Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
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English : Landscape enhancement of the Mauratière meadow
In partnership with Rochefort’s Parks and Gardens Department and the League for the Protection of Birds.
L’événement Valorisation paysagère de la prée de la Mauratière Rochefort a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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