Gérer les talents au sein des startups et des PME HEC Paris Jouy-en-Josas

Gérer les talents au sein des startups et des PME
Mercredi 28 janvier, 14h00

Conférence HEC Paris Challenge+ – Gérer les talents au sein des startups et des PME

Rendez-vous le 28 janvier 2026 !

Le Club Challenge+ a le plaisir de vous inviter à une conférence en ligne sur le thème : Gérer les talents au sein des startups et des PME.

Cette conférence sera animée par Etienne KRIEGER, Professeur à HEC Paris et Patricia de Tinguy, Operating Partner chez Creadev.

Un temps d’échange privilégié pour mieux comprendre les enjeux du recrutement, de la gestion et du développement des talents dans les startups et les PME.

Mercredi 28 janvier 2026, de 14h à 16h

Sur Zoom

N’hésitez pas à vous inscrire et à partager l’information autour de vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T15:30:00.000+01:00

https://hec-fr.zoom.us/meeting/register/B02v0-_oQcCEbDCozRn71Q#/registration

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



