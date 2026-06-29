GergoBrass Festival | La Loco’Motive Ecole de Musique Mond’Arverne Gergovie Les Martres-de-Veyre

Informations pratiques

Les Martres-de-Veyre

GergoBrass Festival | La Loco’Motive

Ecole de Musique Mond’Arverne Gergovie 5 Allée des Ecoles Les Martres-de-Veyre Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 80 EUR

Tarifs variables en fonction des concerts. Voir sur le site de la billetterie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-31 22:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Le Gergobrass-Festival, se tiendra du 24 au 31 octobre 2026 aux Martres-de-Veyre. Il réunira autour des cuivres, 110 artistes de renommées nationales et internationales pour la tenue de 7 concerts, des stages, des master-class, des expositions.

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Ecole de Musique Mond’Arverne Gergovie 5 Allée des Ecoles Les Martres-de-Veyre 63730 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 39 87 96 gergobrassbilletterie@gmail.com

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English :

The Gergobrass Festival will take place from October 24 to 31, 2026, in Les Martres-de-Veyre. It will bring together 110 nationally and internationally renowned brass artists for seven concerts, workshops, master classes, and exhibitions.

L’événement GergoBrass Festival | La Loco’Motive Les Martres-de-Veyre a été mis à jour le 2026-06-29 par Clermont Auvergne Volcans