Germain Cornet Quintet Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 6 février 2026.

Germain Cornet est batteur, compositeur et chef d’orchestre. Son style éclectique se caractérise aussi bien par sa puissance de swing inspirée d’Art Blakey que par sa sensibilité mélodique influencée par Jeff Hamilton.

La musique du « Germain Cornet Quintet » est profondément inscrite dans le jazz et le blues.

Définitivement généreux et dansant, ce quintet s’illustre au travers de compositions originales, et des grands standards du jazz américain.

Germain Cornet : Batterie / Leader

Ronald Baker : Trompette/ Chant

César Poirier : Saxophone

Patrick Villanueva : Piano

Fabricio Nicolas : Contrebasse

Plongez dans l’effervescence du jazz et du blues lors de ce concert exceptionnel ! Une soirée mémorable et pleine de swing !

Le vendredi 06 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05