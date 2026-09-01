Informations pratiques

Chartres

Gestes Hommage à György Kurtag Spectacle du Conservatoire

10 rue Maurice Hallé Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-04-10 20:00:00

fin : 2027-04-10 22:00:00

Date(s) :

2027-04-10

Spectacle transversal conjuguant piano, danse contemporaine, écriture, théâtre. Programme Œuvres de Jean-Sébastien BACH, György LIGETI, Bela BARTOK, György KURTAG. Arrangements et réécriture étudiants de la classe d’écriture du CRD.

Ce spectacle met en regard les œuvres du grand compositeur hongrois György Kurtag, qui a eu 100 ans en 2026, avec celles de ses racines — Bach, Bartók — et de son contemporain Ligeti, dessinant une filiation musicale hongroise faite d’émotion, de silence et d’intensité contenue. Autour de ces pièces, la danse, le théâtre et l’écriture viennent prolonger et incarner cet univers par le geste, la voix et le mot, dans un dialogue entre les disciplines. Un portrait qui se dessine autant par ses propres œuvres que par ce qu’il a reçu et transmis. .

10 rue Maurice Hallé Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

A multidisciplinary performance combining piano, contemporary dance, writing, and theater. Program: Works by Johann Sebastian Bach, György Ligeti, Béla Bartók, György KURTAG. Arrangements and rewriting: Students from the CRD’s writing class.

L’événement Gestes Hommage à György Kurtag Spectacle du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES