Gestion des ressources alimentaires du littoral, Taonaba – maison de la mangrove, Les Abymes

Gestion des ressources alimentaires du littoral Vendredi 12 juin, 08h00 Taonaba – maison de la mangrove Guadeloupe

Groupes de 15 élèves maximum – sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Sensibilisation à la préservation des ressources alimentaires du littoral, des habitants précolombiens aux enjeux du 21e siècle.

Atelier de fabrication des boites à crabes écologiques (calibrées pour permettre aux juvéniles de s’échapper et pouvoir atteindre l’àge et la taille de la reproduction)

Taonaba – maison de la mangrove Taonaba Maison de la Mangrove Les Abymes 97139 Guadeloupe Guadeloupe +590690837830 https://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr https://www.facebook.com/png971/ Situé aux Abymes, le site de Taonaba Maison de la mangrove a pour ambition de valoriser les espaces littoraux emblématiques de la Guadeloupe. Pour ce faire une muséographie ainsi que des parcours en extérieur sont les supports d’une découverte immersive Accès en bus et/ou véhicule léger

Parking à proximité

Sensibilisation à la préservation des ressources alimentaires du littoral, des habitants précolombiens aux enjeux du 21e siècle.

©INRAPCoulaud_2025-red