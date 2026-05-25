Les entreprises aux Abymes recrutent Adresse communiquée après inscription Les Abymes Samedi 13 juin, 09h30

+30 postes disponibles !

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole de Guadeloupe aux Abymes, le samedi 13 juin.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/LLty4](https://job.wiz.bi/LLty4)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00.000-04:00

Fin : 2026-06-13T12:30:00.000-04:00

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https://job.wiz.bi/LLty4

Adresse communiquée après inscription Les Abymes Les Abymes Guadeloupe



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