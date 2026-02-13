Visite et découverte du Jardin BITABITA, jardin Bitabita, Les Abymes

Visite et découverte du Jardin BITABITA Vendredi 5 juin, 10h00 jardin Bitabita Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Le jardin Bitabita accueille depuis en 2021 petits et grands pour y passer des moments ludiques mais également pour s’instruire sur la richesse de notre biodiversité ! Ce jardin est avant tout pédagogique.

Dans un premier temps, nous y avons reçu en stage des jeunes étudiants du lycée agricole, puis d’autres de ce même établissement y sont venus en visite à l’instar de quelques collèges et clsh.

Pour poursuivre nos objectifs, dans le cadre des Rendez-vous aux jardins pour l’année 2026, nous recevrons des enfants d’une école maternelle le vendredi 5 juin prochain, pendant une heure et 30 minutes : de 10h00 à 11h30 pour planter, reconnaître nos fruits et légumes, les dessiner et les raconter.

Cette manifestation comptera une vingtaine d’enfants encadrés par leurs accompagnateurs, nos animateurs et jardiniers.

Une animation culturelle sera également de la partie et des surprises à venir.

jardin Bitabita 97139 les Abymes-boisripeaux- Les Abymes 97139 Guadeloupe Guadeloupe +590 690 595 905 [{« type »: « email », « value »: « michelle.maxo@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « vayanahilaire971@gmail.com »}]

©bitabita