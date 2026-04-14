Le jardin de Christian, Le jardin de Christian, Les Abymes

Le jardin de Christian Samedi 6 juin, 09h00 Le jardin de Christian Guadeloupe

5 euros par personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

Le potager de Christian est une véritable escale sensorielle où fleurs et arbres fruitiers s’entrelacent avec harmonie.

Au fil de ses allées, laissez-vous porter par la sérénité du lieu et accordez-vous une parenthèse méditative dans l’espace dédié.

Venez vivre un instant de pure détente et vous ressourcer au cœur de ce magnifique espace.

Enfin, vous clôturerez par un moment musical soigneusement choisi, en parfaite harmonie avec l’atmosphère des lieux. pure détente et vous ressourcer au cœur de ce havre de paix.

Déroulé de la journée

9h00 à 11h30 : visite du jardin

12h00 à 15h00 : kannari kontré,vini évè kwi a zot

15h30 à 17h30 : pause musicale 5 euros par personnes

Le jardin de Christian 6 rue Simonet 97139 les Abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe Guadeloupe +590690808148 [{« type »: « phone », « value »: « 0690 80 81 48 »}, {« type »: « email », « value »: « chgeber7@gmail.com »}] Le jardin de Christian un havre de paix à découvrir

Le jardin de Christian

©Christian