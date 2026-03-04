Visite du jardin du CATTP de DOUBS, CATTP Doubs, Les Abymes

Visite du jardin du CATTP de DOUBS Vendredi 5 juin, 08h00 CATTP Doubs Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-Vous aux Jardins, le CATTP, (centre d’accueil thérapeutique) du Doubs ouvrira son espace extérieur au public pour un temps de découverte et d’échange autour du jardin thérapeutique.

La visite se déroulera sous forme de parcours accompagné par les professionnels et les participants du CATTP. Différents espaces seront présentés : potager, plantations aromatiques et médicinales, zones de détente et aménagements paysagers réalisés au fil des saisons. Les visiteurs pourront découvrir les étapes de création du jardin, les choix de cultures, ainsi que la manière dont les activités s’intègrent dans le projet de soin.

Cet événement se veut avant tout un moment convivial favorisant la rencontre entre le public, les personnes accompagnées et les professionnels, dans un esprit de simplicité, de respect et d’ouverture.

CATTP Doubs Atelier thérapeutique de Doubs Les Abymes 97111 Guadeloupe Guadeloupe 0590414930 Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) du Doubs est une structure de soins en santé mentale rattachée au service public de psychiatrie. Il accueille des adultes suivis en ambulatoire et propose un accompagnement thérapeutique à temps partiel, favorisant l’autonomie et la réinsertion sociale.

Au sein du CATTP, le jardin constitue un véritable support de soin. Conçu et entretenu avec les patients, il comprend un potager, des plantes aromatiques et médicinales ainsi que des espaces paysagers propices à la détente. Les activités de jardinage s’inscrivent dans un projet thérapeutique encadré par une équipe pluridisciplinaire.

