Présailles

Gestion forestière et paysages

Parking de l’église Présailles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Au détour d’un hêtre, prenez les lunettes d’un forestier, d’un naturaliste puis d’un historien pour comprendre les forêts et l’histoire de nos paysages. Nous parlerons des impacts de l’exploitation forestière sur la biodiversité, l’érosion des sols….

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Parking de l’église Présailles 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 36 38 60

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English :

Take the glasses of a forester, a naturalist and then a historian to understand forests and the history of our landscapes. We’ll talk about the impact of forestry on biodiversity and soil erosion….

L’événement Gestion forestière et paysages Présailles a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal