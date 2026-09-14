GETTING ROBOTIC, Galerie ARTERESILIA, Genève
jeudi 17 septembre 2026 · Galerie ARTERESILIA · Genève
Informations pratiques
GETTING ROBOTIC 17 – 27 septembre Galerie ARTERESILIA
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
La série « Getting Robotic » est ainsi ancrée dans une pratique de la filiation et du réseau : heureuse métaphore polysème qui nous rappelle nos connexions bien réelles, qui maintient notre mémoire vive et notre attention aux racines toujours terrestres de nos transformations et de nos inventions. (Clotilde Wuthrich)
Galerie ARTERESILIA 4A chemin Tressy-Cordy Genève 1212 Petit-Lancy Genève
Exposition de Claire GUANELLA
Arteresilia
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