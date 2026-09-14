GETTING ROBOTIC, Galerie ARTERESILIA, Genève

Informations pratiques

GETTING ROBOTIC 17 – 27 septembre Galerie ARTERESILIA

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

La série « Getting Robotic » est ainsi ancrée dans une pratique de la filiation et du réseau : heureuse métaphore polysème qui nous rappelle nos connexions bien réelles, qui maintient notre mémoire vive et notre attention aux racines toujours terrestres de nos transformations et de nos inventions. (Clotilde Wuthrich)

Galerie ARTERESILIA 4A chemin Tressy-Cordy Genève 1212 Petit-Lancy Genève

Exposition de Claire GUANELLA

Arteresilia