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GETTING ROBOTIC, Galerie ARTERESILIA, Genève

jeudi 17 septembre 2026 · Galerie ARTERESILIA · Genève

GETTING ROBOTIC, Galerie ARTERESILIA, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Galerie ARTERESILIA
Adresse
4A chemin Tressy-Cordy
Ville
1212 Genève
Tarif
Gratuit

GETTING ROBOTIC 17 – 27 septembre Galerie ARTERESILIA

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

La série « Getting Robotic » est ainsi ancrée dans une pratique de la filiation et du réseau : heureuse métaphore polysème qui nous rappelle nos connexions bien réelles, qui maintient notre mémoire vive et notre attention aux racines toujours terrestres de nos transformations et de nos inventions. (Clotilde Wuthrich)

Galerie ARTERESILIA 4A chemin Tressy-Cordy Genève 1212 Petit-Lancy Genève
Exposition de Claire GUANELLA

Arteresilia

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