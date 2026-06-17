Gevigney-et-Mercey

Gevigney Concours de pétanque

Gevigney-et-Mercey Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’ACCA La Capucine de Jussey organise un concours de pétanque en doublette ouvert à tous sur le terrain de pétanque de Gevigney.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les participants pourront s’affronter tout au long de la journée et tenter de remporter de nombreux lots ainsi que des trophées. Une restauration sera également proposée sur place pour permettre aux joueurs et aux visiteurs de profiter pleinement de l’événement.

10€ La doublette .

Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 73 05 17 66

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English : Gevigney Concours de pétanque

L’événement Gevigney Concours de pétanque Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME