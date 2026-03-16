Informations pratiques

Hésingue

Ghost

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-19 20:30:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19 2026-12-20

Ghost navigue entre histoire d’amour, thriller et surnaturel un jeune couple, Molly et Sam, s’installe dans un loft de Brooklyn pour s’y construire un radieux avenir mais tout s’effondre lorsque Sam est mortellement blessé dans une rixe. Du corps de Sam s’échappe un double fantomatique, qui ne se résoud pas à quitter l’amour de sa vie, quand il comprend que sa mort n’est pas aussi accidentelle qu’elle peut paraître et qu’un danger plane sur Molly.

Durée 1h30 .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

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English :

L’événement Ghost Hésingue a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue