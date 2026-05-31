GIGANTONIUM – CALAMITY, Chateau Montplaisir, Prigonrieux

GIGANTONIUM – CALAMITY Samedi 27 juin, 14h30, 19h00 Chateau Montplaisir Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:30:00+02:00

L’électronique, la voix, les effets de bouche, la percussion, tout passe dans le tuyau. Duels féroces entre frénésie et introspection, organique et électrique, acoustique et amplifié, le tout appuyé par des riffs solides, joués live. Un scénario ponctué de rebondissements, avec pour leitmotiv de créer la surprise et de ne jamais limiter le potentiel sonore.

Delphine Joussein flûtes, effets

GIGANTONIUM – Conventionnement 2025-2026 sur 2 ans

Chateau Montplaisir 137 Rte de Peymilou, 24130 Prigonrieux Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laclaquefestival.fr/ »}]

La flûte traversière dans tous ses états ! Loin de l’imaginaire angélique auquel cet instrument est souvent rattaché, la flûte est repoussée dans ses derniers retranchements.

xc