GIGANTONIUM – CALAMITY, Le relais montagnard, Sentein

GIGANTONIUM – CALAMITY Samedi 18 juillet, 19h30 Le relais montagnard Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T19:30:00+02:00 – 2026-07-18T22:00:00+02:00

L’électronique, la voix, les effets de bouche, la percussion, tout passe dans le tuyau. Duels féroces entre frénésie et introspection, organique et électrique, acoustique et amplifié, le tout appuyé par des riffs solides, joués live. Un scénario ponctué de rebondissements, avec pour leitmotiv de créer la surprise et de ne jamais limiter le potentiel sonore.

Delphine Joussein flûtes, effets

GIGANTONIUM – Conventionnement 2025-2026 sur 2 ans

Le relais montagnard 3 r Commerce, 09800 Sentein Sentein 09800 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://autruche-volante.org/ »}]

La flûte traversière dans tous ses états ! Loin de l’imaginaire angélique auquel cet instrument est souvent rattaché, la flûte est repoussée dans ses derniers retranchements.

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