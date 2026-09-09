Gil Alma Troyes
samedi 10 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Gil Alma
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 26 – 26 – 26 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Dans ce nouveau seul en scène en rodage, Gil Alma raconte ce qu’il a vu en revenant de 2060 le pire… et le meilleur de nous. Car malgré nos erreurs, nos contradictions et nos petits ratés, il reste convaincu d’une chose on vaut le coup. On râle, on doute, on se plante… mais on aime, on crée, on rit. Et tant qu’il y aura ça, on est sauvés. Un voyage temporel drôle, tendre et plein d’espoir.
Mise en scène Benoit Joubert .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Gil Alma Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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