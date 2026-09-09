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AGENDA · Troyes

Gil Alma Troyes

samedi 10 octobre 2026 · Troyes

Gil Alma Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
26 26 26 Tarif de base plein tarif

Troyes

Gil Alma

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 26 – 26 – 26 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Dans ce nouveau seul en scène en rodage, Gil Alma raconte ce qu’il a vu en revenant de 2060 le pire… et le meilleur de nous. Car malgré nos erreurs, nos contradictions et nos petits ratés, il reste convaincu d’une chose on vaut le coup. On râle, on doute, on se plante… mais on aime, on crée, on rit. Et tant qu’il y aura ça, on est sauvés. Un voyage temporel drôle, tendre et plein d’espoir.

Mise en scène Benoit Joubert   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Gil Alma Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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