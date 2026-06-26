Gilbert Montagne L’amour dans les mains Gare du Midi Biarritz lundi 8 mars 2027.

Biarritz

Gilbert Montagne L’amour dans les mains

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-08 20:00:00

fin : 2027-03-08

Date(s) :

2027-03-08

Figure incontournable de la chanson française, avec plus de 10 millions de disques vendus, l’artiste vous donne rendez-vous pour un concert exceptionnel !

Pilier de la scène musicale française dont le groove est le véritable leitmotiv, Gilbert Montagné revient avec un nouvel opus à l’ADN profondément Montagné , mêlant subtilement incursions pop et touches mélancoliques.

Jamais très éloigné de son amour pour la musique, il nous offre un nouvel album studio éclectique où des grooves entêtants se mêlent avec finesse à des ballades profondes et lumineuses.

Près de 20 ans après Get Ready et presque 10 ans après La Niña, Gilbert dévoile une nouvelle fresque musicale résolument montagnesque avec l’Amour dans ses mains.

Pour fêter ça, l’artiste nous promet sur scène une soirée pleine d’émotion, de partage et d’énergie, portée par ses plus grands tubes devenus légendaire. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Gilbert Montagne L’amour dans les mains

L’événement Gilbert Montagne L’amour dans les mains Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz