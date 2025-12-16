GILDAA + Alma Rechtman chanson pop afro-brésilienne La Cordo Romans-sur-Isère
GILDAA + Alma Rechtman chanson pop afro-brésilienne
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
*majoration de 2€ sur place
Début : 2026-03-05 20:30:00
fin : 2026-03-05
2026-03-05
Un concert hors-norme et cathartique qui mélange les disciplines et les genres artistiques.
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
English :
An extraordinary, cathartic concert that blends disciplines and artistic genres.
