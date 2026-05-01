Gilles Llerena interprète Les Chicoufs Salle Apollo Boucau
Gilles Llerena interprète Les Chicoufs Salle Apollo Boucau jeudi 28 mai 2026.
Boucau
Gilles Llerena interprète Les Chicoufs
Salle Apollo Centre Paul Vaillant couturier Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-28 22:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Chicoufs Chic ils arrivent, Ouf ils repartent. Mais vivement qu’ils reviennent
Qui donc ? Les petits enfants bien sûr !!!
Grands parents venez revivre vos aventures et émotions du premier petit enfant à l’aîné ado qui ne vous calcule plus la première garde, les suivantes, le plaisir avec les contes, la fête foraine, l’aire de jeux, …
Quadras venez goûter vos madeleines de Proust (plateau TV devant Dorothée)
Quincas, venez voir ce qui risque de vous attendre.
Ce spectacle a rencontré un vif succès au Festival d’Avignon 2025. .
Salle Apollo Centre Paul Vaillant couturier Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 95 00 29 25
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English : Gilles Llerena interprète Les Chicoufs
L’événement Gilles Llerena interprète Les Chicoufs Boucau a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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