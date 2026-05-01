Gilles Llerena interprète Les Chicoufs Salle Apollo Boucau

Boucau

Gilles Llerena interprète Les Chicoufs

Salle Apollo Centre Paul Vaillant couturier Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Chicoufs Chic ils arrivent, Ouf ils repartent. Mais vivement qu’ils reviennent

Qui donc ? Les petits enfants bien sûr !!!

Grands parents venez revivre vos aventures et émotions du premier petit enfant à l’aîné ado qui ne vous calcule plus la première garde, les suivantes, le plaisir avec les contes, la fête foraine, l’aire de jeux, …

Quadras venez goûter vos madeleines de Proust (plateau TV devant Dorothée)

Quincas, venez voir ce qui risque de vous attendre.

Ce spectacle a rencontré un vif succès au Festival d’Avignon 2025. .

Salle Apollo Centre Paul Vaillant couturier Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 95 00 29 25

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English : Gilles Llerena interprète Les Chicoufs

L’événement Gilles Llerena interprète Les Chicoufs Boucau a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque