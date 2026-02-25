La trace de Boucau

Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Course organisée par l’APE de l’école d’Abbadie.

Course de 10km.

9h30 départ de la marche de 8km

10h départ de la course enfants

10h20 départ de la course Joëlettes

10h30 départ du 10km

Ravitaillement sur la course prévu.

Buvette, restauration, douches et tombola sur place.

Stand massage sportif et bien-être. .

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

English : La trace de Boucau

