La trace de Boucau Boucau
La trace de Boucau Boucau dimanche 31 mai 2026.
La trace de Boucau
Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Course organisée par l’APE de l’école d’Abbadie.
Course de 10km.
9h30 départ de la marche de 8km
10h départ de la course enfants
10h20 départ de la course Joëlettes
10h30 départ du 10km
Ravitaillement sur la course prévu.
Buvette, restauration, douches et tombola sur place.
Stand massage sportif et bien-être. .
Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La trace de Boucau
L’événement La trace de Boucau Boucau a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Pays Basque