Gin Boyard Tour Soirée de lancement avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Gin Boyard Tour Soirée de lancement

avenue de Bonnemie Boutique des Vignerons d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le Gin Boyard Tour débarque à la boutique Rendez-vous pour une soirée conviviale autour du Boyard Gin ! ✨

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avenue de Bonnemie Boutique des Vignerons d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 00 65 contact@vigneronsoleron.fr

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English : Gin Boyard Tour Launch Party

The Gin Boyard Tour is coming to the shop Join us for a fun evening centred around Boyard Gin! ✨

L’événement Gin Boyard Tour Soirée de lancement Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes