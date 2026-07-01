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AGENDA · Saint-Pierre-d'Oléron

Gin Boyard Tour Soirée de lancement avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron

mercredi 29 juillet 2026 · avenue de Bonnemie · Saint-Pierre-d'Oléron

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
avenue de Bonnemie
Adresse
Boutique des Vignerons d'Oléron
Ville
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Pierre-d’Oléron

Gin Boyard Tour Soirée de lancement

avenue de Bonnemie Boutique des Vignerons d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Le Gin Boyard Tour débarque à la boutique Rendez-vous pour une soirée conviviale autour du Boyard Gin ! ✨
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avenue de Bonnemie Boutique des Vignerons d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 00 65  contact@vigneronsoleron.fr

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English : Gin Boyard Tour Launch Party

The Gin Boyard Tour is coming to the shop Join us for a fun evening centred around Boyard Gin! ✨

L’événement Gin Boyard Tour Soirée de lancement Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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