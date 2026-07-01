Gin Boyard Tour Soirée de lancement avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron
mercredi 29 juillet 2026 · avenue de Bonnemie · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Gin Boyard Tour Soirée de lancement
avenue de Bonnemie Boutique des Vignerons d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 22:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Le Gin Boyard Tour débarque à la boutique Rendez-vous pour une soirée conviviale autour du Boyard Gin ! ✨
.
avenue de Bonnemie Boutique des Vignerons d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 00 65 contact@vigneronsoleron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gin Boyard Tour Launch Party
The Gin Boyard Tour is coming to the shop Join us for a fun evening centred around Boyard Gin! ✨
L’événement Gin Boyard Tour Soirée de lancement Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Visite guidée Saint-Pierre-Loti d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 15 juillet 2026
- Spectacle de rue Les Misérables Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron 16 juillet 2026
- Concert de musique classique à l’église Eglise Saint-Pierre Saint-Pierre-d’Oléron 17 juillet 2026
- Exposition de peintures Jean-Louis Bonamy Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron 18 juillet 2026
- Rencontre avec l’auteure Fleur Poirier La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 19 juillet 2026