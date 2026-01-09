Visite guidée Saint-Pierre-Loti d’Oléron

Kiosque de la Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

De 6 ans à moins de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-19 11:30:00

fin : 2026-03-05 12:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-04-15

Accompagné d’un guide et de manière intimiste, partez à la visite de la capitale oléronnaise et de Pierre Loti, cet écrivain voyageur aux mille vies ! Payant Réservation indispensable –

.

Kiosque de la Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by a guide, take an intimate tour of the capital of oléronnaise and of Pierre Loti, the writer and traveller of a thousand lives! Charge Reservation essential –

L’événement Visite guidée Saint-Pierre-Loti d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes