Visite guidée Saint-Pierre-Loti d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron
Visite guidée Saint-Pierre-Loti d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron jeudi 19 février 2026.
Visite guidée Saint-Pierre-Loti d’Oléron
Kiosque de la Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
De 6 ans à moins de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-19 11:30:00
fin : 2026-03-05 12:30:00
Date(s) :
2026-02-19 2026-04-15
Accompagné d’un guide et de manière intimiste, partez à la visite de la capitale oléronnaise et de Pierre Loti, cet écrivain voyageur aux mille vies ! Payant Réservation indispensable –
.
Kiosque de la Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accompanied by a guide, take an intimate tour of the capital of oléronnaise and of Pierre Loti, the writer and traveller of a thousand lives! Charge Reservation essential –
L’événement Visite guidée Saint-Pierre-Loti d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes