Les plantes du littoral Saint-Pierre-d’Oléron
Les plantes du littoral Saint-Pierre-d’Oléron dimanche 26 avril 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Les plantes du littoral
Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-05-08 15:00:00
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-08
Identification, usages des plantes du bord de mer, histoire et curiosités botaniques. Sur réservation.
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Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 32 76 86 animationptitenature@gmail.com
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English : Coastal plants
Identification, uses of seaside plants, history and botanical curiosities. Reservations required.
L’événement Les plantes du littoral Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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