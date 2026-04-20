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Les plantes du littoral Saint-Pierre-d’Oléron

Les plantes du littoral Saint-Pierre-d’Oléron dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Lieu communiqué à la réservation

Ville : 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20 20 20

Saint-Pierre-d’Oléron

Les plantes du littoral

Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-05-08 15:00:00

Date(s) :
2026-04-26 2026-05-08

Identification, usages des plantes du bord de mer, histoire et curiosités botaniques. Sur réservation.
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Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 32 76 86  animationptitenature@gmail.com

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English : Coastal plants

Identification, uses of seaside plants, history and botanical curiosities. Reservations required.

L’événement Les plantes du littoral Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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