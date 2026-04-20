Les Estivales de la Coti Port de la Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Pierre-d’Oléron

Les Estivales de la Coti

Port de la Cotinière La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:30:00

fin : 2026-08-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Marché nocturne artisanal avec animations et concert tout les mardis de juillet et août sauf le 14 juillet.

Environ 50 artisans divers déballent dans la grande rue de la Cotinière dès 17h30, avec animations à 19h et concert sur la place du marché à 21h.

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Port de la Cotinière La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 85 41 51 ucaccotiniere@gmail.com

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English :

Night-time craft market with entertainment and concert every Tuesday in July and August, except July 14.

Around 50 different craftsmen unpack in the main street of La Cotinière from 5.30pm, with entertainment at 7pm and a concert in the market square at 9pm.

L’événement Les Estivales de la Coti Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes