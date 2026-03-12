Conférence UTLMO De Délos à Ostie l’évacuation des déjections humaines dans les villes antiques Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
Conférence UTLMO De Délos à Ostie l’évacuation des déjections humaines dans les villes antiques Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron lundi 15 juin 2026.
Conférence UTLMO De Délos à Ostie l’évacuation des déjections humaines dans les villes antiques
Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 15:00:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Conférenciers Alain Bouet, professeur d’histoire et d’archéologie romaines à l’université Bordeaux Montaigne et Elsa Bouet-Fournié, archéologue associée au laboratoire Ausonius (CNRS/Université de Bordeaux)
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Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr
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English :
Speakers: Alain Bouet, professor of Roman history and archaeology at Bordeaux Montaigne University, and Elsa Bouet-Fournié, archaeologist associated with the Ausonius laboratory (CNRS/Université de Bordeaux)
L’événement Conférence UTLMO De Délos à Ostie l’évacuation des déjections humaines dans les villes antiques Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes