Conférence UTLMO De Délos à Ostie l’évacuation des déjections humaines dans les villes antiques Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence UTLMO De Délos à Ostie l’évacuation des déjections humaines dans les villes antiques

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 15:00:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Conférenciers Alain Bouet, professeur d’histoire et d’archéologie romaines à l’université Bordeaux Montaigne et Elsa Bouet-Fournié, archéologue associée au laboratoire Ausonius (CNRS/Université de Bordeaux)

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Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr

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English :

Speakers: Alain Bouet, professor of Roman history and archaeology at Bordeaux Montaigne University, and Elsa Bouet-Fournié, archaeologist associated with the Ausonius laboratory (CNRS/Université de Bordeaux)

L’événement Conférence UTLMO De Délos à Ostie l’évacuation des déjections humaines dans les villes antiques Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes