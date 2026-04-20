Saint-Pierre-d’Oléron

Ornitho’rapido

Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 11:00:00

fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-29 2026-05-14 2026-05-25

Cette animation propose une initiation à l’observation des oiseaux des marais et du littoral, en point fixe avec longue, clés simples pour les reconnaître.

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Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 32 76 86 animationptitenature@gmail.com

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English : Ornitho’rapido

This activity introduces you to birdwatching in the marshes and along the coast, from a fixed point with a long, simple key to recognizing them.

L’événement Ornitho’rapido Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes