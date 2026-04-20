Ornitho’rapido Saint-Pierre-d’Oléron
Ornitho’rapido Saint-Pierre-d’Oléron vendredi 24 avril 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Ornitho’rapido
Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 11:00:00
fin : 2026-05-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-29 2026-05-14 2026-05-25
Cette animation propose une initiation à l’observation des oiseaux des marais et du littoral, en point fixe avec longue, clés simples pour les reconnaître.
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Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 32 76 86 animationptitenature@gmail.com
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English : Ornitho’rapido
This activity introduces you to birdwatching in the marshes and along the coast, from a fixed point with a long, simple key to recognizing them.
L’événement Ornitho’rapido Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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