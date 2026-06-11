Saint-Pierre-d’Oléron

Pêche à pied écologique La Faucheprère

Passe de la Fauche Prère Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

+ de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-27

Découverte de l’estran rocheux à marée basse. Vous apprendrez le mode de vie des espèces rencontrées et les règles de pêche à pied. Après la pêche, tous les animaux sont relâchés. Prévoir chaussures fermées. Réservation en offices de tourisme. Durée 2h.

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Passe de la Fauche Prère Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

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English : Ecological fishing La Faucheprère

Discover the rocky foreshore at low tide. You’ll learn about the lifestyles of the species you’ll encounter and the rules of shore fishing. After fishing, all animals are released. Closed shoes are recommended. Reservations at tourist offices. Duration: 2 hours.

L’événement Pêche à pied écologique La Faucheprère Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes