La forêt du littoral Saint-Pierre-d’Oléron
La forêt du littoral Saint-Pierre-d’Oléron samedi 4 juillet 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
La forêt du littoral
Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-25
Découverte du milieu forestier et côtier, immersion sensorielle, identification faune/flore et goûter inclus. Activité ludique, particulièrement adaptée aux enfants. Durée 2h.
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Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 32 76 86 animationptitenature@gmail.com
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English : The coastal forest
Discovery of the forest and coastal environment, sensory immersion, fauna/flora identification and snack included. A fun activity, particularly suited to children. Duration: 2 hours.
L’événement La forêt du littoral Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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