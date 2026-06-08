Saint-Pierre-d’Oléron

La forêt du littoral

Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-25

Découverte du milieu forestier et côtier, immersion sensorielle, identification faune/flore et goûter inclus. Activité ludique, particulièrement adaptée aux enfants. Durée 2h.

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Lieu communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 32 76 86 animationptitenature@gmail.com

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English : The coastal forest

Discovery of the forest and coastal environment, sensory immersion, fauna/flora identification and snack included. A fun activity, particularly suited to children. Duration: 2 hours.

L’événement La forêt du littoral Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes