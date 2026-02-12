Fête du 14 Juillet Bal des pompiers et feu d’artifice Rue du Port Saint-Pierre-d’Oléron

Fête du 14 Juillet Bal des pompiers et feu d’artifice

Rue du Port La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Dès 19h, foodtrucks et bal des Pompiers au bassin n°2. avec DJ set à 21h pour faire danser toute la famille ! À 23h, feu d’artifice spectaculaire tiré depuis le port de la Cotinière. Ambiance festive garantie !

.

Rue du Port La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 secretariat.culture@saintpierreoleron.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bastille Day Firemen’s ball and fireworks

From 7pm, foodtrucks and a firemen?s ball at bassin n°2, with a DJ set at 9pm to get the whole family dancing! At 11pm, a spectacular fireworks display from the Cotinière harbor. Festive atmosphere guaranteed!

L’événement Fête du 14 Juillet Bal des pompiers et feu d’artifice Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes