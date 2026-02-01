Randonnée entre mer & forêt Parking de la Nouette Saint-Georges-d’Oléron

Randonnée entre mer & forêt

Parking de la Nouette Forêt des Saumonards Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-09

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-09 2026-04-06

Une escapade iodée entre pinède et sable chaud à la découverte de la faune, la flore et des métiers traditionnels (gemmage, mytiliculture, etc.) sous l’œil énigmatique du Fort Boyard. Sur réservation.

.

Parking de la Nouette Forêt des Saumonards Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 48 sitedefortroyer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An iodized escapade between pine forest and warm sand to discover the fauna, flora and traditional trades (gemmage, mussel farming, etc.) under the enigmatic eye of Fort Boyard. Reservations required.

L’événement Randonnée entre mer & forêt Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes